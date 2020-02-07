Зеленский попросил премьера Италии посодействовать в освобождении Маркива и закрыть офисы "ЛДНР"

2020-02-07 20:04:34

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Мать Виталия Маркива поблагодарила главу государства за усилия вернуть ее сына из тюрьмы

Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Украины Владимир Зеленский попросил его посодействовать в вопросе освобождения украинца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом к 24 годам тюрьмы якобы за убийство итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня",  – сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила главу государства за его усилия вернуть ее сына из тюрьмы.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину",  – сказала женщина.

Владимир Зеленский также попросил Джузеппе Конте закрыть в Италии незаконные офисы "ЛДНР".

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии",  –  сказал глава государства в комментарии СМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.
  • 11 сентября в МВД сообщили, что их позиция по делу Маркива не изменилась: все обвинения – абсурдны, и пообещали помочь с обжалованием приговора.
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