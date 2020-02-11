СМИ предполагают, что визит олигарха связан с деятельностью компании ДТЭК

Бизнесмена Рината Ахметова заметили на выходе из Национального антикоррупционного бюро во вторник, 11 февраля. Соответствующие фото опубликовало издание Bihus.info.

На снимке он выходит из здания НАБУ и в сопровождении охранников садится в машину.

Издание предполагает, что визит олигарха связан с деятельностью его компании – ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам предприятия. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы Роттердам +, которая увеличила стоимость электроэнергии для потребителей.

По данным бывшего депутата Сергея Лещенко, олигарх был допрошен по одному из уголовных производств, которые расследуются НАБУ.

"Принято решение не разглашать дело, по которому он был вызван, однако источники утверждают, что это не Роттердам+", – написал Лещенко в Telegram.

В пресс-службе Ахметова LIGA.net сообщили, что он посетил НАБУ в качестве свидетеля, но не уточнили по какому делу.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", – говорится в ответе пресс-службы.

Как ранее сообщал Фокус:

19 июля НАБУ начало проводить обыски в компании, связанной с "Роттердам+".

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили шести лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесли 18,87 млрд грн убытков.

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк считает действия НАБУ в деле по "Роттердам+" безосновательными и имеющими политическую подоплеку.