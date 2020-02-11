Зеленский назначил генерала Кузнецова в ТКГ вместо уволенной Лутковской

Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Геннадий Иванович Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор СБУ. Он был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Виктория Лутковская стала представителем Украины в ТКГ в июне прошлого года. До того она занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.