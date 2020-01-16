Украина хочет развести силы на Донбассе на четырех участках
2020-01-16 22:55:56
Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020
Украинская сторона предложила представителям ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск.
Об этом сообщает Громадське.
Украина настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".
Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.
Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.
Как ранее сообщал Фокус:
- В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.
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