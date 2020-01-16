Украина хочет развести силы на Донбассе на четырех участках

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020

Украинская сторона предложила представителям ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск.

Об этом сообщает Громадське.

Украина настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.

Как ранее сообщал Фокус:

В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.