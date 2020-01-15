Украинская сторона определила 3 участка разведения сил на Донбассе

2020-01-15 15:47:43

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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президент.

Зеленский также выразил обеспокоенность невыполнением соглашений по соблюдению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

По его словам, на следующих консультациях ТКГ в Минске 16 января Киев будет работать над продвижением дополнительных мер для абсолютного прекращения огня.

Кроме того, Зеленский выразил Ангеле Меркель благодарность за эффективное участие в проведении саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины.

Он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось вернуть на родину многих пленных украинцев. Президент также анонсировал новый обмен пленными, уточнив что сейчас Киев готовит новые списки для обмена.

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