Украинская сторона определила 3 участка разведения сил на Донбассе
2020-01-15 15:47:43
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президент.
Зеленский также выразил обеспокоенность невыполнением соглашений по соблюдению реального режима "полной тишины" на Донбассе.
По его словам, на следующих консультациях ТКГ в Минске 16 января Киев будет работать над продвижением дополнительных мер для абсолютного прекращения огня.
Кроме того, Зеленский выразил Ангеле Меркель благодарность за эффективное участие в проведении саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины.
Он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось вернуть на родину многих пленных украинцев. Президент также анонсировал новый обмен пленными, уточнив что сейчас Киев готовит новые списки для обмена.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".
- 29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.
- Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
- 64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.