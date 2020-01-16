В Минске прошла первая в новом году встреча ТКГ. Говорили о выборах и отводе войск

"Ситуация по безопасности остается напряженной", – констатируют в ТКГ

Украинская сторона требует, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелого вооружения и зафиксировала места его хранения.

Об этом у себя в Facebook пишет пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Олифер констатирует: "Ситуация по безопасности остается напряженной. Вопреки договоренностям лидеров Нормандской четверки продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые".

Поэтому главное в повестке дня – решение вопросов по безопасности.

Также у Кучмы предложили создать дополнительную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами границы Украины и РФ.

В этом контексте стороны подняли тему местных выборов на Донбассе. Украинская сторона привела в пример успешное решение подобных проблем в Хорватии, Боснии и Либерии.

"Выборы там прошли после установления эффективного контроля за пересечением границы... Преждевременные выборы и/или плохая подготовка к ним не способствуют примирению и реинтеграции", – говорят в ТКГ.

Даже более того, такие действия могут спровоцировать возобновление боевых действий, заявили представители Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.