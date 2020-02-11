Флаг Альянса был подвешен на мачте к македонскому флагу перед зданием парламента

Парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает местное издание PlusInfo.

После торжественного собрания спикеру Ассамблеи Талату Хафери был вручен флаг Альянса, который затем был подвешен на мачте к македонскому флагу перед зданием парламента.

За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120-ти.

Как ранее сообщал Фокус: