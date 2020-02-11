Власти Северной Македонии ратифцировали вступление в НАТО
2020-02-11 19:57:11
Флаг Альянса был подвешен на мачте к македонскому флагу перед зданием парламента
Парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО.
Об этом сообщает местное издание PlusInfo.
После торжественного собрания спикеру Ассамблеи Талату Хафери был вручен флаг Альянса, который затем был подвешен на мачте к македонскому флагу перед зданием парламента.
За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120-ти.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.
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В воскресенье, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начал работать режим безвизовых поездок.
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