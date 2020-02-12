Пять лет минским соглашениям: Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни

Экс-президент считает, что Украина тогда добилась своих целей

В канун пятилетия подписания минских соглашений, 12 февраля 2014 года, пятый президент Украины Петр Порошенко поделился воспоминаниями о ходе переговоров, которые завершились подписанием документа, дискуссии вокруг которого до сих пор не стихают.

Свое мнение Порошенко выразил в опубликованной 12 февраля статье для "Украинской правды", в которой назвал переговоры в Минске самой ужасной ночью в своей жизни

Он вспоминает, что переговоры, которые затянулись до глубокой ночи, проходили в напряженной обстановке. Представители российской и украинской сторон неоднократно повышали друг на друга голос.

Экс-президент считает, что Украина тогда добилась своих целей: было достигнуто решение о прекращении огня без предварительных условий, что остановило наступление российских регулярных войск и предотвратило окружение украинских защитников. Были сохранены жизни тысяч людей, а украинская армия получила необходимую передышку.

По совам Порошенко, в ходе тяжелых переговоров, никто не пошел России на уступки, украинские войска не подняли белый флаг, а героизм наших воинов усилил позиции дипломатов.

Экс-президент утверждает, что Путин хотел выиграть время и отложить прекращения огня на максимально возможный срок, чтобы позволить своим наемникам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции.

Однако, в конце концов, совместная жесткая позиция Украины, Германии и Франции привела к тому, что Москва согласилась-таки на прекращение огня с 15 февраля.

По его словам тогда в Минске "нормандская четверка" работала в четком формате "три и один", в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном.

Весомой позицией украинской стороны, указал пятый президент, стало подтверждение "полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".

По его словам, главное, что дали Украине минские соглашения – это драгоценное время, которое позволило системно развивать Вооруженные силы, сосредоточиться на преодолении социального кризиса, укрепить международную коалицию в поддержку Украины и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России.

Порошенко также добавил, что благодаря минским договоренностям происходит и процесс освобождения украинских заложников.

В своей статье экс-президент выразил разочарование действиями новой украинской власти, заявив, что она поддалась давлению и приняла путинскую редакцию так называемой формулы Штайнмайера.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре ГБР открыло дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.