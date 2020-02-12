Дело об угрозах Зеленскому: Федине сообщили о подозрении

Нардеп утверждает, что власть хочет дискредитировать волонтерско-ветеранское движение

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщили о подозрении в ГБР. Об этом пишет LB.ua.

"По результатам вручения имею повестку на допрос", - сообщила депутат.

Ей инкриминируют угрозу убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

"Дело мое, дело Маруси, дело Шеремета, дело Ковалева, дело Марченко - это попытка деморализовать, десакрализировать и дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить ту среду, которая сегодня едва ли не единственная реально борется за независимое украинское государство", – заявила депутат.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР.