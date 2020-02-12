"Провели отличную дискуссию": Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи

Стороны обсудили реформы в Украине

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 февраля, провели встречу в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что на встрече подробно обсудили сотрудничество Украины и ЕС, а также согласовали главные темы взаимодействия на 2020 год. Среди них – подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках Европейского зеленого соглашения, начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Стороны также обсудили прогресс в реализации масштабных реформ в Украине, в частности в рамках имплементации Соглашения об ассоциации, а также договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.

Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку со стороны Европейского Союза. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

Как написал еврокомиссар в Twitter, дискуссия с Зеленским была "отличной".

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе, и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", – написал еврокомиссар.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.