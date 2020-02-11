Евросоюз выделил Украине 25 млн евро на диджитализацию

Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, средства выделены Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. В частности, Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", – рассказал премьер-министр.

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