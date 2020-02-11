Евросоюз выделил Украине 25 млн евро на диджитализацию
2020-02-11 20:25:00
Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, средства выделены Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. В частности, Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", – рассказал премьер-министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.
- По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.
- В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет.
- Мобильное приложение "Дія" заработало в тестовом режиме в декабре.
- 6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".
Loading...