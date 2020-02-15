Зеленский о "Мюнхенском плане" по Донбассу: Нас ни о чем не спросили

Президент отметил, что обсуждать способы урегулирования ситуации на Донбассе можно только в рамках "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал так называемый "Мюнхенский план" завершения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили.

Об этом пишет LB.ua.

"Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить за спиной, решать вопросы. Это как с этим вчерашним планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Востоке Украины. А нас не спросили. А где мы? Это у нас война. Можно же нас прямо спросить", – сказал украинский президент.

Он отметил, что обсуждать способы урегулирования ситуации на Донбассе можно только в рамках "нормандского формата".

"Другого формата, чем "нормандский", который родил Минский процесс, не существует. Что мне в нем нравится? Он дает – пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится? Этот вопрос Крыма, которого нет, он не обсуждается ... совсем. Это также оккупированная наша территория, наши люди. Нужно обсуждать в "нормандском формате", нужна новая площадка. Здесь могли бы сильнее повлиять США. Мне так кажется ", – считает Зеленский.

Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

Во время выступления на Мюнхенской конференции в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Россия первой прекратит стрельбу, то на Донбассе наступит мир, а если первой прекратит Украина, то Украины не будет.