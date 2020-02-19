Бужанский объяснил, почему отказался почтить память героев Небесной сотни минутой молчания

2020-02-19 18:08:20

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Нардеп заявил, что "скорбит по всем погибшим"

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский из фракции "Слуга народа" пояснил, почему не встал во время минуты молчания, которую объявила вице-спикер Елена Кондратюк в Верховной Раде в память о героях Небесной сотни. Свою точку зрения он озвучил в комментарии "Радио Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – сказал Бужанский.

19 февраля журналист Андрей Дзындзя в Facebook опубликовал видео, где Бужанский не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане Незалежности. 
 

В эти дни в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 в центре Киева погибли более ста человек. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней". Среди погибших были и силовики.

Как ранее писал Фокус:

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