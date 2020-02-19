КСУ считает ликвидацию Верховного суда в 2016 году неконституционной

Судьи постановили, что у Рады не было полномочий ликвидировать ВС и назначать для него новый конкурс

КСУ посчитал, что Верховная Рада, ликвидировав в 2016 году Верховный суд, вышла за пределы своих полномочий.

Решение опубликовала пресс-служба КС.

Иск в Конституционный суд подал сам Верховный суд.

По мнению судей КСУ, после ликвидации Верховного суда не нужно объявлять новый конкурс на должности судей, ведь между "старым" и "новым" ВС нет юридической разницы.

Соответственно, работавшие в ВС судьи должны были перейти в новообразованный Верховный суд.

Также КСУ рекомендовал Раде привести положения законодательства Украины в соответствие со своим решением.

Как ранее сообщал Фокус:

12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского №1008 о новой судебной реформе.

16 сентября пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти.

Высший совет правосудия также считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

30 сентября Верховный Суд попросил Верховную Раду и президента Владимира Зеленского получить вывод Венецианской комиссии по спорному законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выразила обеспокоенность новой судебной реформой в Украине. По ее словам, предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы.