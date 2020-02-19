Директор "Укрпочты" рассказал, сколько получает в месяц без "штрафов и всего остального"

2020-02-19 23:03:26

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836 тыс. грн. Но штрафы иногда забирают по 200 тыс. с оклада, утверждает Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в месяц зарабатывает 836 тыс.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина.24, передает Укринформ.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Это 200 раз минимальная зарплата... 836 тыс. грн в месяц", – рассказал Смелянский. 

Также он уточнил, что получает такую сумму без учета "штрафов и всего остального".

"Если вы руководитель госпредприятия, один случай по финмониторингу может стоить вам лично 204 тыс. штрафа. А я уплатил в последний квартал штраф", – добавил Смелянский. 

Директор "Укрпочты" уточнил, что при начислении его зарплаты учитывается также выручка, объем и количество работников в компании.

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