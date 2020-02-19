Директор "Укрпочты" рассказал, сколько получает в месяц без "штрафов и всего остального"

836 тыс. грн. Но штрафы иногда забирают по 200 тыс. с оклада, утверждает Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в месяц зарабатывает 836 тыс.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина.24, передает Укринформ.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Это 200 раз минимальная зарплата... 836 тыс. грн в месяц", – рассказал Смелянский.

Также он уточнил, что получает такую сумму без учета "штрафов и всего остального".

"Если вы руководитель госпредприятия, один случай по финмониторингу может стоить вам лично 204 тыс. штрафа. А я уплатил в последний квартал штраф", – добавил Смелянский.

Директор "Укрпочты" уточнил, что при начислении его зарплаты учитывается также выручка, объем и количество работников в компании.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

Кабмин принял решение, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет составлять от трех до пяти средних заработных плат. Максимальная премия будет не более чем один оклад.

Также правительство обратилось к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения