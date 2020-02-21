В России хотят еще больше упростить получение гражданства РФ украинцам

В законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания в РФ

Россия хочет еще больше упростить раздачу своих паспортов гражданам Украины.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает Интерфакс.

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана", – рассказал Калашников. Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", добавил глава комитета.

Также в проекте закона хотят изменить норму, согласно которой иностранец может получить российское гражданство в упрощенной форме после того, как проживет в браке с россиянином/россиянкой три года. Этот срок предлагается сократить до года, отметил Калашников.

В настоящее время, согласно закону, претендовать на гражданство РФ иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

14 июня РФ начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР".