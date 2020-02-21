В России хотят еще больше упростить получение гражданства РФ украинцам
2020-02-21 13:23:11
В законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания в РФ
Россия хочет еще больше упростить раздачу своих паспортов гражданам Украины.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает Интерфакс.
"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана", – рассказал Калашников. Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", добавил глава комитета.
Также в проекте закона хотят изменить норму, согласно которой иностранец может получить российское гражданство в упрощенной форме после того, как проживет в браке с россиянином/россиянкой три года. Этот срок предлагается сократить до года, отметил Калашников.
В настоящее время, согласно закону, претендовать на гражданство РФ иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- 8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
- Государственная миграционная служба Украины уже привлечена к работе, направленной на включение в законодательство возможности двойного гражданства для украинцев.