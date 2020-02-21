Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя

Такой шаг свидетельствует о настоящей дружбе между народами двух государств, заявили в посольстве

Правительство Израиля выразило благодарность Украине за эвакуацию из китайского Уханя израильского гражданина. Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

"Правительство Израиля выражает большую благодарность правительству Украины за поддержку и помощь в эвакуации израильского гражданина из китайского города Ухань вместе с другими гражданами Украины", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такой шаг свидетельствует о настоящей глубокой дружбе между странами и народами двух государств.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.