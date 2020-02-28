Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ

Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО

Президент Владимир Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины.

Об этом сказано в карточке проекта закона на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с предложениями президента", – сказано в сообщении. О каких предложениях идет речь – не сообщается.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", – сказано в пояснительной записке.

Принятый Радой законопроект признавал закон о Строевом уставе от 1999 года утратившим действие, а вопросы о строевом обучении, воинском приветствии, строевых приемах и так далее передавал в ведение Министерства обороны.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.