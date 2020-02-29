На закупку боеприпасов для ВСУ выделили слишком мало денег, – Забродский

По мнению Михаила Забродского, сумма в 76 млн выглядит как "насмешка над боеспособностью"

Генерал ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский заявил, что считает, что сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов "выглядит насмешкой над боеспособностью ВСУ".

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

По его словам, в государственном оборонном заказе на 2020 год заложены слишком заниженные цены.

Забродский говорит, что Министерство обороны планирует закупить 100 мм выстрелы к МТ-12 в количестве 5000 штук на сумму 9,9 млн грн, а также 152 мм выстрелы (без уточнения номенклатуры и орудия) в количестве 7000 штук на сумму 66,4 млн грн.

"На первый взгляд, якобы количество весьма значительное, но ... присмотритесь к цене: планируется закупить 100 мм выстрелы в среднем за ... 1980 грн / выстрел! Для сравнения – уже сейчас 60 миллиметровые минометные выстрелы закупаются по цене в два раза выше! Закладка такой цены может свидетельствовать лишь о желании сорвать поставки остродефицитных снарядов", – говорит нардеп.

По его мнению, по таким ценовым подходами просматривается "только неуклюжая попытка запуска механизма долговременной военно-экономической диверсии".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели ГОЗ на 2020, 2021 и 2022 годы. В 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.

19 февраля заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Он написал, что представление проекта ГОЗ на заседании СНБО было непонятным даже для профессионалов. "На некоторые вопросы ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование", должна была порадовать всех. Но то, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", – заявил Кривонос.