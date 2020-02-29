Зеленский хочет, чтобы Рада 4 марта занялась вопросами Кабмина, СБУ, НАБУ и ГБР

Также в повестке дня будет стоять вопрос деятельности МВД Авакова и ОГПУ Рябошапки

4 марта Рада соберется на внеочередное заседание по поводу Кабмина в целом и ряда ведомств в частности.

Об этом сообщает аппарат Верховной Рады.

Ранее журналисты узнали, что президент Владимир Зеленский созывает Раду среди прочего для рассмотрения вопроса по Кабмину.

Теперь же стало известно, что народные депутаты будут оценивать деятельность МВД, СБУ, Госбюро расследований, НАБУ и ОГПУ в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Кроме того, депутаты также рассмотрят изменения в закон о нацбезопасности Украины (№ 3015П).

Остальные вопросы в повестке остались прежними:

допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений (№ 3003П);

ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025У);

внесение изменений в закон "О противодействии коррупции (№ 2500Д)".

Пленарное заседание начнется в 16:00 4 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра.

По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.