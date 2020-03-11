Министры отказались от своих премий, – Шмыгаль

Все министры украинского правительства не будут получать премии до конца 2020 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министры отказались от своих премий до конца 2020 года.

Об этом Шмыгаль заявил по итогам заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Министры отказались от своих премий до конца года", – сказал премьер.

По его словам, вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% – такое ограничение также принято", – сказал Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский призывал экс-премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

Кабмин принял решение, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет составлять от трех до пяти средних заработных плат. Максимальная премия будет не более чем один оклад.