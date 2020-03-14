Порошенко после лечения в Испании хочет поскорее прилететь в Киев, – СМИ

2020-03-14 14:59:00

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Пятый президент намерен успеть прилететь до закрытия авиасообщения с Украиной

Улетевший в Испанию пятый президент Украины Петр Порошенко хочет срочно прилететь в Киев.

Об этом изданию "Страна" стало известно от источников в партии "Европейская солидарность".

По данным СМИ, экс-президент ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник. И должен был там находиться еще как минимум неделю.

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", – заявил источник.

Как ранее сообщал Фокус:

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