Рябошапка о подозрении Порошенко: Это "юридический трэш". Но Венедиктова может его подписать

Экс-генпрокурор говорит, что подпись на таком документе могла быть основанием для уголовного дело против него самого

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка не подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, потому что оно "не выдерживало никакой юридической критики".

Об этом Рябошапка заявил в интервью журналистке Алесе Бацман. Его слова передает Интерфакс-Украина.

"То, что было предложено подписать, – это действительно юридический "трэш", не выдерживает никакой критики", – говорит бывший генпрокурор.

"Документ был необоснованным и незаконным", – говорит Рябошапка. Соответственно, подпись на таком подозрении могла бы быть основанием для открытия уголовного дела против него самого, утверждает экс-генпрокурор.

"То, в чем обвиняли Порошенко, не имело под собой достаточных оснований – не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. И юридическая квалификация была фантастическая", – добавил Рябошапка.

Но, по его словам, новый генпрокурор – Ирина Венедиктова – вполне может подписать такое подозрение.

"Возможно, она – соавтор этого документа. Она может прекрасно подписать этот документ. Я думаю, что она готова подписать все, что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность", – считает Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины Петру Порошенко.

В том документе речь шла о возможном совершении Порошенко преступлений по ч.3 ст.109 и ч.2 ст.364 УК (Публичные призывы к захвату госвласти и злоупотребление властью).

Само же подозрение касалось дела о назначении Порошенко двух членов Высшего совета правосудия (ВСП).