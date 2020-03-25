Экс-глава МИД Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, — Геращенко

21 февраля в доме экс-министра застрелили бизнесмена Сергея Старицкого

Правоохранители задержали бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме", -- сообщил он.

Сейчас экс-министра везут в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.

В полиции тогда сообщали, что Старицкий приехал в гости к Кожаре. Сначала рассматривалась версия о самоубийстве: предприниматель якобы сам выстрелил себе в голову когда хозяева дома находились в других комнатах.

На месте происшествия правоохранители нашли пистолет Jericho 941 PSL, патроны к нему и гильзу. Наградной пистолет был зарегистрирован на Кожару.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 года партия "Социалисты" выдвигала кандидатуру Кожары на выборах президента, но баллотироваться он не стал.

Старицкий работал в рекламном бизнесе. В 1992 году Старицкий стал сооснователем рекламного холдинга Atlantic Group. С 2007 года был генеральным директором Atlantic Group. В 2005—2007 годах Старицкий возглавлял правление телеканала Интер