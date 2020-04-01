Марш на Крым перенесли из-за коронавируса, – Чубаров
2020-04-01 09:19:00
Мероприятие хотели провести 3 мая
Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" перенесена на более позднее время из-за пандемии коронавируса. Ее дата будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.
Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.
Мероприятие хотели провести 3 мая. В этот день планировался массовый переход через административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом.
"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", – написал Чубаров.
Он отметил, что в настоящее время штаб акции продолжает свою работу по подготовке в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в мае состоится марш крымских татар на Крым. Его участники хотели попасть на аннексированный полуостров в том числе силой. "Глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал пресечь попытки вторжения.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией готовящийся Меджлисом крымскотатарского народа "Марш на Крым". В Москве призывали этого не допустить.