СБУ провела обыски в Eurolab по делу о диверсии против государства, — Пальчевский

Владелец Eurolab считает, что действия СБУ продиктованы "подлыми конкурентными мотивами" его недоброжелателей

Сотрудники СБУ приходили с обыском в Eurolab, которая якобы скрыла результаты тестов на коронавирус.

Об этом в эфире 112 Украина рассказал владелец лаборатории Андрей Пальчевский.

"Официальная причина – статья 113, кажется, диверсия против государства... Якобы киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии", – говорит Пальчевский.

Также бизнесмен поделился мнением о "настоящих" мотивах СБУ.

"Нужно было исключить из подлых конкурентных соображений лабораторию Eurolab и прибить заодно ее инвестора, как кандидата на политический пост", – обосновал он.

На вопрос ведущего, действительно ли лаборатория не сообщила о результатах на коронавирус, Пальчевский ответил коротко: "Конечно нет".

Кроме того, Пальчевский поделился, что беседовал лично с главой ОП Андреем Ермаком и советовал ему набрать "мощных людей", чтобы не "профуфукать эту ситуацию с коронавирусом".

Бизнесмен также считает, мол власти пытаются использовать ситуацию с COVID-19, чтобы избавиться от политических конкурентов. Но конкретных фамилий он не назвал.

"Речь идет о втором-третьем человеке от президента. Это очень мощные силы. Кто-то использует ситуацию с коронавирусом, чтобы своих политических оппонентов обвинить в распространении вируса", – заявил Пальчевский.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что частный медцентр не поделился с МОЗ результатами теста заболевшего киевлянина.

Вместо киевского медцентра это якобы сделала одна из немецких лабораторий: она сначала подтвердила результат, а потом передала его украинским госорганам