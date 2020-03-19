Частный медцентр не поделился с МОЗ результатами теста заболевшего киевлянина, – Кличко
2020-03-19 18:23:00
Вместо киевского медцентра это сделала одна из немецких лабораторий: она сначала подтвердила результат, а потом передала его украинским госорганам
Один из инфицированных в Киеве – 50-летний житель столицы, который недавно вернулся из Швейцарии.
Об этом у себя в Facebook пишет мэр Киева Виталий Кличко.
Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции. За его состоянием здоровья следят врачи.
Также Кличко добавил, что тест на коронавирус киевлянин сделал в одном из медцентров Киева, но центр не известил о его положительном результате ни Минздрав, ни ЦОЗ.
Вместо киевского медцентра это сделала одна из немецких лабораторий: она сначала подтвердила результат, а потом передала его украинским госорганам.
Сегодня в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом – по одному в Киеве и Житомире.
Таким образом, всего по Украине подтверждены 18 случаев заболевания Covid-2019 (среди них – два летальных).
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 марта в Радомышле Житомирской области скончалась 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой коронавируса в Украине.
- С 17 марта в Житомирской области и Черновицкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. 18 марта режим ЧС ввели также в Киевской области.