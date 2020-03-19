В Киеве еще один человек заразился коронавирусом, — Минздрав

Всего в Украине подтверждено 18 случаев заболевания

В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом - в Киеве и Житомире.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

Всего в Украине подтверждены 18 случаев заболевания Covid-2019 (среди них - два летальных):

в Черновицкой области — 10 (1 летальный)

в Житомирской — 2 (1 летальный)

в Киевской — 2

в Донецкой — 1

в Киеве — 3.

Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что коронавирус выявили у мужчины, который надавно вернулся из Австрии.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта в Радомышле Житомирской области скончалась 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой коронавируса в Украине.