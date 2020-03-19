В Киеве еще один человек заразился коронавирусом, — Минздрав
2020-03-19 16:49:20
Всего в Украине подтверждено 18 случаев заболевания
В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом - в Киеве и Житомире.
"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.
Всего в Украине подтверждены 18 случаев заболевания Covid-2019 (среди них - два летальных):
в Черновицкой области — 10 (1 летальный)
в Житомирской — 2 (1 летальный)
в Киевской — 2
в Донецкой — 1
в Киеве — 3.
Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что коронавирус выявили у мужчины, который надавно вернулся из Австрии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 марта в Радомышле Житомирской области скончалась 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой коронавируса в Украине.
- С 17 марта в Житомирской области и Черновицкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. 18 марта режим ЧС ввели также в Киевской области.
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