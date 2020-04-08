Украина получит от ЕС 190 млн евро на борьбу с пандемией
2020-04-08 19:47:00
Средства предназначены для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии
В связи с пандемией коронавируса Евросоюз выделяет 962 млн евро на помощь странам восточного партнерства, из которых 190 млн евро получит Украина.
Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии.
"В рамках глобального противостояния коронавирусу, Европейская комиссия окажет незамедлительную поддержку Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине", – говорится в заявлении.
Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.
Непосредственно Украина получит более 190 млн евро в поддержку неотложных потребностей, таких как: помощь наиболее уязвимым людям, переход к онлайн-образованию, борьба с дезинформацией и других.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.