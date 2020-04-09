В следственных мероприятиях приняли участие потерпевшие и их представители

ГБР, совместо с прокурорами из ОГПУ, провело три следственных эксперимента по событиям 18-20 февраля 2014 года на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Все три эксперимента прошли вчера, 8 апреля, на улицах Институтской и на Майдане Независимости.

В следственных мероприятиях приняли участие потерпевшие и их представители.

"Следователи ГБР уточняли ведомости об обстоятельствах покушений на протестующих и причинения им телесных повреждений", – говорят в ведомстве.

Также в бюро отчитались о получении дополнительной информации о месторасположении правоохранителей, которые применяли против протестующих огнестрельное оружие и спецсредства.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".

Миссия ООН по правам человека согласилась с Венедиктовой и тоже заявила о необходимости отменить закон об амнистии участников Революции достоинства.