ОП покажет фильм о первом годе президентства Зеленского

В ОП также пообещали, что после завершения карантина Зеленский обязательно даст пресс-конференцию

Сегодня, в 22 апреля, в 19:00 состоится премьера кинофильма "Год президентства Зеленского". Об этом сообщает официальный телеграм-канал Офиса Президента.

Трансляция будет проходить на официальных страницах ОП в социальных сетях. Сообщается, что фильм можно будет просмотреть на ряде украинских телеканалов.

В сообщении отмечается, что в скором времени после окончания карантина президент проведет пресс-конференцию вживую.

"Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус: