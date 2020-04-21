Секрет его рейтингов. Чем отличился Зеленский за год после выборов

Год назад, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов. Нынешний президент Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей (против 24,4% Петра Порошенко). Фокус вспомнил, почему люди поверили лидеру «Квартала 95», продюсеру и актеру, проанализировал его предвыборные обещания и оценил, что уже удалось выполнить, а что – еще нет.

О своем выдвижении в президенты Украины Зеленский объявил в новогоднюю ночь-2019. Его заявление показали на телеканале «1+1» вместо новогоднего поздравления президента Петра Порошенко.

Зеленский обещал, что пришел на один срок, чтобы за пять лет изменить страну. И в первую очередь сделать то, что не удалось его предшественнику: окончить войну и побороть коррупцию. «Просто надо прекратить стрелять» и «посадить убийц Екатерины Гандзюк, Свинарчуков», – сказал Владимир Александрович. Среди других обязательств – привести новых людей во власть, гарантировать стабильность ПриватБанка и не зарабатывать на тарифах.

Секреты рейтингов

«Год назад у 73% избирателей Зеленского были разные мотивы. Кто-то голосовал против старых политических элит, особо не интересуясь альтернативой. Кто-то ждал перезагрузки и обновления власти вообще. Кто-то верил, что Зеленский сможет решить ключевые социальные проблемы и улучшить уровень жизни – произойдет снижение тарифов и повысится уровень выплат. А кто-то надеялся, что новый президент сможет в сжатые сроки прекратить войну на Донбассе и установить мир, пусть и ценой договоренностей с Россией», – говорит Фокусу политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Ныне эксперты уверены: несмотря на все трудности, невыполненные обещания, политические ошибки и скандалы украинцы за год не разочаровались в президенте Зеленском, а некоторое снижение его рейтингов называют «нормальным процессом адаптации» (по данным КМИС, в сентябре 2019-го Зеленского поддерживали 74% украинцев, а в апреле 2020-го – 44%).

«Спустя год после выборов Зеленский остается политиком №1 в Украине. И это при том, что против него объединились практически все старые элиты, мечтающие обвалить его рейтинг», – говорит политолог Андрей Золотарев.

Он отмечает: социология доказывает, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовало бы на 10–15% больше избирателей, чем в первом туре в прошлом году.

«Об этом говорит не только Владимир Паниотто [председатель Киевского международного института социологии], другая компания также моделировала противостояние Порошенко и Зеленского, – продолжает Золотарев. – Люди в фокус-группах заявляли о претензиях к нынешнему президенту, но все равно бы проголосовали за него. Почему? Все очень просто. Зеленский свой для людей. И ему из-за этого многое прощается. Все может измениться, если появится альтернативная фигура лидера, но такой пока нет».

Да, украинцы за год заметили: Зеленскому не хватает политического опыта, но у него есть политическая воля, чтобы решиться на то, на что не решались его предшественники: ограничение депутатской неприкосновенности, инициирование закона об импичменте президента, разведение войск в Донбассе, полная перезагрузка всех ветвей государственной власти.

В то же время эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк говорит, что некоторые избиратели все-таки успели разочароваться в Зеленском.

«Пророссийское ядро считает недостаточными действия Зеленского по защите русского языка и установлению мира на Донбассе на любых условиях, – объясняет он. – Постмайдановский избиратель, разочарованный в прошлом году в Порошенко, думает, что недостаточно сильные и активные шаги делает Зеленский в направлении евроатлантической интеграции, противостояния с РФ. Но пока у президента есть еще время для работы. Этот год был годом завышенных возможностей, поэтому рейтинги не могут упасть катастрофически. Тем более сейчас мы живем в условиях пандемии: общество испугано, не знает, что будет завтра, у него нет времени думать о политике».

Перезагрузить власть

«За год произошла если не полная и окончательная перезагрузка власти, то наиболее серьезная в новейшей украинской истории, – говорит политолог Олещук. – В Украине появился не только новый президент, на 80% обновились Верховная Рада – в парламент пришло более трехсот человек, которые ранее не были депутатами, – и первый Кабмин: у большинства министров не было опыта на соответствующих должностях».

А если в команде Зеленского и были люди с опытом, то они уже работали при прежних властях. Например, первый глава Офиса президента Андрей Богдан был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко и заместителем министра Кабмина при Николае Азарове, а генпрокурор Руслан Рябошапка работал и при Азарове, и при Яценюке. Место же министра МВД вновь занял Арсен Аваков, которого сегодня эксперты считают вторым человеком в государстве.

Но многих проверенных и надежных людей Зеленский не боялся менять. Со временем отошли от президента и Богдан, и Рябошапка. Да и министерские и чиновнические кресла освобождались очень быстро.

С одной стороны, президент демонстрирует: стране нужен результат, если его нет, ищем людей, которые могут его достигнуть. Но с другой – показывает, что надежных и проверенных, а главное, эффективных министров, генпрокуроров, руководителей областей найти довольно сложно.

«Эта власть, как и предыдущая, в кадровом вопросе довольствуется теми вариантами, которые есть. Свежей крови нет», – констатирует Петр Олещук.

Плюс Зеленского в том, что ему удалось уменьшить количество политической коррупции, – продолжает Октисюк. – Конечно, не уничтожить. Но того же Андрея Ермака нельзя сравнивать с союзниками Порошенко – Игорем Кононенко или Александром Грановским. Раньше политическая коррупция была сконцентрирована в одном клане Петра Алексеевича. Он сам определял порядок и доступ к государственным монополиям. И без его разрешения ничего не могло произойти. Теперь политическая коррупция разлилась по всей власти – наступило время анархии среди бизнеса и силовых структур, олигархов. И это доказывает лишь то, что Зеленский сам по себе слаб».

На законных основаниях

Эксперты признают: Зеленскому за год удалось выполнить несколько тактических обещаний, в частности подать ряд законодательных инициатив в парламент.

Во-первых, речь идет о снятии депутатской неприкосновенности.

«Для этого шага нужна была только политическая воля, и он ее нашел», – отмечает Октисюк.

Соответствующий закон депутаты поддержали 3 сентября. Правда, пока приняты только изменения в Конституцию. По словам юристов, для того чтобы считать отмену депутатской неприкосновенности полной, необходимо внести изменения в законодательство страны.

Во-вторых, был подан пакет об обеспечении народовластия и референдуме. Ныне работа над законопроектом продолжается в парламенте.

В-третьих, Зеленский инициировал документ об импичменте президента Украины. Он был подан в Раду 29 мая, но парламент прошлого созыва не стал его рассматривать. Инициативу Зеленского приняла уже новая Рада.

Кроме того, в конце декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского. Документ предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми региональными списками и гарантирует гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

«Контакт» с олигархами

«Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в Офис президента и скрытых от общества договоренностей», – говорил Зеленский во время предвыборной кампании.

И действительно, в первые несколько месяцев президентства Владимир Александрович демонстративно подчеркивал свою независимость, и прежде всего от олигархов. Возможно, президент пытался деолигархизировать страну: думал, что может легко решить сложный вопрос. Но столкнулся с правдой жизни: инструментов для этого у него не оказалось. Все, что он смог, это показать прозрачность своих отношений с олигархами – максимально с ними сотрудничать, но так, чтобы не выглядеть чьей-то марионеткой.

А точнее – марионеткой Игоря Коломойского, медиаресурсы которого помогли победить Зеленскому на выборах.

«С самого начала отношения бизнесмена и президента не были простыми. Такими они являются и сейчас: один считает, что другой уже ничего не должен, другой – все еще обязан», – поясняет Андрей Золотарев.

Владимир Зеленский провел несколько встреч в своем офисе с представителями крупного бизнеса. На них приглашались Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Валерий Хорошковский. Правда, некоторые встречи все-таки скрывались: не анонсировались, а их результаты замалчивались.

И все потому, что в последние несколько месяцев Зеленского связывают не только с Коломойским, но и с другими олигархами, например Ахметовым. Нынешнего премьера Дениса Шмыгаля называют его человеком.

«Если Коломойский все это время укреплял позиции в регионах, то на уровне столицы заметны люди Ахметова. Это неизбежно, учитывая, что он контролирует треть экономики Украины. А такое бизнес-влияние конвертируется в политическое», – уточняет политолог.

Какими будут отношения с Коломойским да и вообще с олигархами, станет понятно уже вскоре, когда решится судьба законопроекта о невозможности возврата национализированных банков прежним собственникам.

«Для Зеленского банковский законопроект, принятый только в первом чтении, – Рубикон, – продолжает Анатолий Октисюк. – Либо Украина будет олигархической и ее ждет дефолт, либо получит кредит МВФ, но против Зеленского будет играть Коломойский, потихоньку съедая его».

Мир на Донбассе

А еще Зеленский пообещал постараться окончить войну на Донбассе, вернуть временно оккупированные территории, а агрессора заставить возместить ущерб.

«Изменения в вопросе мира на Донбассе есть. Возможно, их масштаб не удовлетворяет всех, – говорит Петр Олещук. – Достигнут реальный прогресс в вопросе обмена пленными – более ста человек удалось освободить, в том числе политических узников из России и военнопленных из ОРДЛО. Предпринимались реальные попытки перейти к выполнению минских соглашений. В частности, в контексте разведения войск. Кроме того, важен возврат к «нормандскому формату». Хотя, думаю, все ждали от Зеленского реального результата – прекращения боевых действий».

С первых дней президентства Зеленский изменил состав Трехсторонней контактной группы в Минске. Во-первых, попросил вернуться президента Леонида Кучму, который работал ранее. Во-вторых, быстро согласился на разведение сил и средств в Станице Луганской, а после – еще в двух точках: районе Золотого и Петровского.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча в «нормандском формате». Во время саммита Зеленский предложил несколько переформатировать минские соглашения, и лидеры Франции и Германии поддержали этот порыв, Россия же запротестовала.

Политолог Золотарев считает, что до последних перипетий с координационным советом в вопросе Донбасса Зеленскому откровенно везло – он выбрал правильную тактику малых шагов. «И это работало на имидж президента. Но теперь понятно, что конфликт в ближайшее время вряд ли решится, скорее он будет заморожен. Можем ожидать не мира, а лишь перемирия», – предполагает он.

Война с коррупционерами

Еще одно громкое обещание Владимира Зеленского звучало так: «Подозреваемые в коррупции не будут выходить под залог, а у осужденных за коррупцию конфискуют имущество и пожизненно запретят им занимать государственные должности».

Но в этом вопросе спустя год Зеленскому вряд ли есть чем похвастаться. Большинство дел предполагаемых коррупционеров времен Порошенко еще не дошли до суда, а если и попали к служителям Фемиды, то постепенно разваливаются.

Отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки – это индикатор того, что в окружении президента хорошо понимают: общество не довольно отсутствием результатов. И в будущем так или иначе придется показать эффективность. Но помнить: эффективность – это не только желание и политическая воля, но и реальные результаты объективных расследований.

Хотя в борьбе с коррупцией Зеленскому все-таки есть о чем вспомнить. Во-первых, при новой власти депутаты вернули закон об ответственности за незаконное обогащение – предыдущую его версию отменил Конституционный суд. Во-вторых, Рада внесла изменения в закон об обличителях коррупции – теперь они под защитой государства.

И, конечно же, первый год президентства Владимира Зеленского запомнился стремлением выполнить одно из основных программных обещаний: открыть рынок земли. Недавно депутаты проголосовали документ, пусть и достаточно компромиссный, во втором чтении.

«Главная заслуга Зеленского – он не играет на раскол страны. Как Янукович и Порошенко, не делит людей на правильных и неправильных, патриотов и ватников. Главная ошибка – до сих пор не понимает, что нельзя сломать систему, играя по старым правилам», – подытоживает Андрей Золотарев.