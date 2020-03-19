Операция капитуляция. Чем грозит Украине дипломатический турборежим в условиях эпидемии

Если власть пойдёт на договорённости с Россией, украинцы могут выйти на акции протеста, несмотря на запреты и угрозу коронавируса.

"Не инфицируй страну диктатурой", "Долой политических мародёров" — с такими плакатами к стенам парламента вышли несколько сотен человек в день внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта.

— Мы тут, чтобы сказать: парламент должен уйти на карантин, депутаты не могут принимать важных политических решений во время ограничений, наложенных антикоронавирусными мерами, иначе мы войдём прямо в состав восстановленного Советского Союза, — говорит участник протеста Константин Реуцкий.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил: "Опыт других стран показывает: мягкотелость и либеральность — союзники коронавируса", а правительство предложило закрыть метро, ограничить движение общественного транспорта, передвижение между городами, запретить собираться в компании более десяти человек, ввести штрафы от 17 до 34 тыс. грн за нарушения правил карантина. В планах куда более жёсткие полицейские меры. Среди них, якобы, изменения в закон о чрезвычайном положении: введение комендантского часа и досмотр имущества граждан без санкции суда.

В обществе заговорили, что президент и власть превышают полномочия, мол, под видом жёстких карантинных мер Зеленский "играет в диктатуру": ведь если в европейских странах правительства максимально сосредотачиваются на диагностике и контроле всех контактных лиц, то в Украине с вирусом борются тотальными запретами и запугиванием. То есть власть способна использовать ситуацию с пандемией в политических целях.

Минский сговор

11 марта, в день объявления карантина в киевских школах и детсадах, в минском "Президент-отеле" состоялось заседание трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Во встрече впервые участвовали Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, и Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента РФ. После окончания переговоров прессе сообщили: стороны договорились о дополнительных точках разведения, открытии новых КПВВ, обмене пленными и создании консультативного совета 25 марта.

— Формат встречи меняется. Украина и Россия пытаются перезагрузить Минск — перейти к прямым переговорам Украины с представителями ОРДЛО, — говорит Фокусу Павел Климкин, бывший министр иностранных дел.

А чуть позже стало известно, что Леонид Кучма, представитель Украины в ТКГ и второй президент, впервые поставил подпись рядом с автографами "уполномоченных представителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей", а Андрей Ермак этот документ согласовал.

В нём речь идёт о намерении создать консультативный орган при политической подгруппе в Минске, который должен состоять из 24 человек. Четверо из них — по одному от ОБСЕ, Франции, Германии и России — не будут иметь права голоса, а по десять представителей от Украины и ОРДЛО станут обсуждать вопросы особого статуса ОРДЛО, организации выборов и предоставления амнистии боевикам. В будущем они же займутся обсуждением международных соглашений, которые, к примеру, должны гарантировать нейтралитет Украины.

— Вскоре за стол переговоров сядут представители украинской власти и террористов, и это будет означать, что конфликт на Донбассе не международный, а внутренний. Россия же будет считаться не участником конфликта, а наблюдателем. Таким образом она снимет с себя ответственность, — объясняет Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse.

ПЛАНЫ СЕВЕРНОГО СОСЕДА. Дмитрий Козак пытается подтолкнуть Украину к действиям в пользу России

Такой подход в корне отличается от ранее существовавшего. До этого только Россия и Украина при посредничестве ОБСЕ могли говорить напрямую. Боевики также присутствовали в Минске, но не имели статуса, подписывали документы как физические лица и передавали свои предложения от лица делегатов РФ, которые их пригласили.

— Речь идёт о фактической федерализации и подготовке к выборам. Этот консультативный совет — запуск диалога с ОРДЛО, — продолжает Октисюк. — Риск в том, что стороны могут договориться об очень быстрых решениях. И в условиях эпидемии во время одной из внеочередных сессий протянуть их в парламенте без обсуждения и реальной общественной легитимности.

"Архитекторы" отношений

О возможном изменении курса Украины в сторону России заговорили после нормандского саммита и новых назначений. Синхронно в обеих странах появились новые лидеры переговорных команд — Андрей Ермак и Дмитрий Козак.

— Это результат неформальных переговоров, которые ведутся вне классических дипломатических каналов, — считает Мария Золкина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Но если Андрей Ермак подобного опыта общения на высоком уровне не имел, то Дмитрий Козак — бывалый переговорщик.

— Именно Дмитрий Козак готовил "мирное соглашение" между Тирасполем и Кишинёвом ["меморандум Козака" — план решения приднестровского конфликта 2003 года]. Если бы его подписали, Кишинёв не смог бы контролировать Приднестровье, но взял бы на себя экономическую и политическую ответственность за регион, — уточняет эксперт.

"Опыт других стран показывает: мягкотелость и либеральность — союзники коронавируса"

Владимир Зеленский

Донбасс, судя по всему, ожидает подобная схема: Дмитрию Козаку необходимо усадить представителей "взбунтовавшегося региона" за стол переговоров с официальной властью страны. Что получится в результате, можно увидеть на примере Приднестровья: сегодня уже никто даже не обсуждает возможность возвращения региона под контроль Молдовы. Более того, в этом не заинтересованы и международные партнёры: конфликт заморожен, мир о нём забыл.

От конфликта на востоке Украины Запад тоже устал. Он не против снять его с повестки дня, но пока не подталкивает к невыгодным нам действиям.

— Встреча политических советников Зеленского и Путина может превратиться в дымовую завесу двухсторонних переговоров. Потому что наши международные партнёры посмотрят и скажут: "Хорошо, если вы можете разобраться сами, значит, разбирайтесь". В результате Запад снизит уровень дипломатической поддержки Украины. И не станет оказывать на Россию столь жёсткого давления, в том числе санкционного. А в будущем вообще может отменить санкции, — считает Павел Климкин.

На пути к соглашению с РФ

Параллельно с минскими играми Ермака — Козака президент Зеленский всё ещё надеется на встречу в "нормандском формате". Видимо, для этого он пытается демонстрировать прогресс в отношениях с РФ и выполнять минские соглашения.

— Президент мне напоминает гуманитария, получившего в наследство огромную квартиру, которая когда-то была коммунальной. Он занялся в ней ремонтом при помощи своих друзей, таких же гуманитариев, как и сам. А нужно позвать профессиональных строителей. В результате у него появилось множество проблем: всё ломается, не работает, — говорит Александр Кочетков, политтехнолог. — Зеленскому не под силу поменять систему и сломать коррупционные схемы в Украине. И Зеленский, и Ермак искренне хотят добиться мира, но, осознанно или нет, идут на условия Кремля.

Эксперт также не исключает, что обменом пленных Офис президента пытается прикрыть возможное подписание документа о создании упомянутого консультационного совета с участием боевиков. Напомним, что сейчас идёт активная подготовка к возвращению домой нескольких десятков незаконно удерживаемых лиц на территории ОРДЛО — военнослужащих, "шпионов" и "диверсантов". Представители СБУ уже звонили их родственникам, чтобы обсудить, где они будут проживать после освобождения. Также известно, что представители незаконных "республик" собирают пленных на территории одной из Макеевских колоний. Вроде бы впервые за шесть лет они обещают пустить к ним миссию Международного Красного Креста.

Фактор МВФ

Сближение Украины с РФ может быть не только гуманитарным и политическим, но и финансовым. Эксперты утверждают, что на фоне глобального экономического кризиса и эпидемии коронавируса нашей стране грозит не только невыполнение бюджета, но и дефолт. Спасти нас могут лишь деньги, а Международный валютный фонд (МВФ) пока не предоставляет Украине ранее обещанную финансовую помощь в размере $5,5 млрд, требуя, чтобы мы приняли два закона: о рынке сельхозземли и запрете на возврат прежним собственникам национализированных банков.

В ночь накануне внеочередной сессии Верховной Рады в Офисе президента продолжались консультации. Глава государства настаивал: депутаты должны оперативно проголосовать закон о земле. Но голосов в пропрезидентской фракции "Слуга народа" не хватало. Пойти на уступки президенту были готовы лишь 170 человек. Поэтому Зеленскому пришлось искать поддержки в других фракциях, в том числе в ОПЗЖ. В результате депутаты Виктора Медведчука якобы готовы были отозвать сотни правок в обмен на преференции, но 17 марта в зале под куполом о земле почему-то даже не вспомнили.

— Закон о рынке земли не главное требование МВФ, — объясняет Михаил Гончар, экономический эксперт. — В первую очередь МВФ интересует, когда будет одобрен так называемый закон о ПриватБанке. Это и есть краеугольный камень продолжения сотрудничества. Но президент и его команда сознательно избегают рассмотрения этого вопроса, а на первое место выносят земельную реформу. Притом что в вопросе земли МВФ готов ждать взвешенного решения, поскольку понимает нашу непростую ситуацию. По сути, власть для общества просто смещает акценты. И это заставляет думать, что у неё есть план действий. К примеру, сорвать сотрудничество Украины с МВФ и взять деньги у россиян, которые готовы предоставить нашей стране кредит.

ДРУГ ПРЕЗИДЕНТА. В отличие от Дмитрия Козака, новый глава Офиса президента Андрей Ермак опыта переговоров на высоком уровне не имеет

Гончар напоминает, что сотрудничество с МВФ — это доступ к выгодным кредитам и инвестициям. При этом каждый из украинских президентов пытался жить без денег Фонда. Для Виктора Януковича, к примеру, попытки получить $15 млрд "братской помощи" от России окончились Ростовом.

— Если сегодня Украина пойдёт на такое сближение с РФ, то протесты не исключены, — считает Гончар. — Особенно на фоне пандемии коронавируса, международной изоляции и отсутствия у общественности чёткого понимания планов власти по выходу из кризиса. К слову, протестные акции в Украине выгодны России. Она заинтересована в хаосе в нашей стране.

Судьба протестов

О возможных протестах говорят как на улице у парламента, так и в кулуарах ВР. При этом все понимают, что власть постарается не допустить массовых волнений. Возможно, прикрывшись антикоронавирусными мерами. Но для подавления протестов их недостаточно.

— Если после введения ограничительных мер люди выйдут на протест, полиция сможет их лишь штрафовать, каждому участнику акции правоохранители должны выписывать админпротокол. Задержаний в такой ситуации закон не предусматривает, — поясняет Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ. — Криминальная ответственность существует лишь для злостных нарушителей. К примеру, распространителей вируса могут отправлять под домашний арест. Если власть хочет воспрепятствовать возможным протестным акциям, она может ввести чрезвычайное положение (ЧП). Тогда правоохранители получат разрешение разгонять митинги.

В случае введения ЧП власть сможет инициировать приостановление деятельности политических партий и объединений граждан, ограничить работу СМИ, ввести особые правила использования связи.

Кира Рудик, нардеп, глава партии "Голос", уверена: чтобы не допустить массовых протестов в Украине из-за возможного подписания новых "минских договорённостей" 25 марта, к концу недели власть может ввести чрезвычайное положение по всей стране.

— В других странах вводят ЧП, чтобы получить доступ к резервным фондам и обеспечить выполнение законов, которые невозможно без этого выполнять. Украине же введение ЧП не даёт никаких дополнительных бонусов, кроме полицейского контроля и дополнительных возможностей для силовиков. Если у нас введут ЧП, это будет сделано в политических целях, — говорит Рудик.

Согласно действующему законодательству, ЧП объявляет президент при поддержке парламента максимум на 30 дней с возможностью продлить ещё на такой же срок. Для этого депутаты должны собраться на внеочередную сессию. На ней же они могут проголосовать и ранее анонсируемые правки главы МВД Арсена Авакова: введение комендантского часа и обыски без решения суда.

Кира Рудик также обращает внимание на неслучайное назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Мол, власть стремится контролировать не только народ, но и политиков.

— Именно в руках Венедиктовой будут сосредоточены возможные дела о госизмене в случае подписания новых протоколов в Минске, а также производства в отношении неугодных народных депутатов, — уточняет Рудик.

В партии "Европейская солидарность" намекают: назревает необходимость напомнить власти о "красных линиях" и допускают возможные протесты.

Тем временем депутаты "Голоса" надеются решить вопрос в парламенте, инициировав сбор подписей для рассмотрения в ВР вопроса о признании недопустимыми и неконституционными подписей Леонида Кучмы и Андрея Ермака под бумагами в Минске, и призывают прекратить кулуарные переговоры. Среди подписантов не только коллеги по фракции "Голос", но и депутаты "ЕС" и "Слуги народа".

Карантинные меры в Украине продлятся минимум до 3 апреля, но могут затянуться на несколько месяцев. По словам эпидемиологов, уже в ближайшие недели количество заболевших стремительно увеличится. В этих условиях есть два пути развития политической ситуации в Украине. Либо власть будет думать о здоровье граждан, как это делают чиновники в ЕС, либо по украинской традиции попытается воспользоваться ситуацией для воплощения собственных политических амбиций, превращая Украину в полицейское государство. В результате терпение людей может лопнуть и несмотря ни на что они выйдут на улицы.