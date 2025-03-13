Политика экспансии: Трамп может присоединить Гренландию военным путем, — WSJ

По слухам, глава Белого дома выменял у Конгресса портрет 11-го президента США Джеймса Полка, чтобы повесить его в Овальном кабинете. Полк известен тем, что в свой единственный срок на высшем государственном посту добился расширения территории Штатов почти вдвое.

Related video

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии к территории Соединенных Штатов, не исключая при этом военного вмешательства. Согласно источникам в Белом доме, вопрос о приобретении острова остается в повестке дня администрации, а давление на Данию продолжает расти. Об этом пишет The Wall Street Journal в материале от 13 марта.

По данным издания, представители администрации США заявили о готовности обсуждать с Данией увеличение американского военного контингента на острове и заключение контрактов с горнодобывающими компаниями. Однако сам Трамп "отказывается исключать военные пути приобретения Гренландии", что подтверждает серьезность его намерений.

Один из источников сообщил, что в Белом доме активно обсуждают возможные механизмы, которые позволят Вашингтону заполучить этот стратегически важный регион.

Важно

Агент Путина или друг Украины? 5 неправильных представлений о президенте США

Авторы публикации также заметили одну любопытную деталь, которая свидетельствует об особом интересе Трампа к 11-му президенту США Джеймсу Полку, при котором американская территория значительно расширилась за счет аннексий и войн. Ходят слухи, что американский президент как-то заявил своим гостям, что "восхищается Полком, поскольку тот получил много земли".

В конце февраля глава Белого дома даже перенес его портрет в Овальный кабинет, что стало символическим жестом, подчеркивающим его экспансионистские амбиции. Более того, этот портрет был буквально выменян у Конгресса на изображение Томаса Джефферсона, ранее висевшее в Белом доме.

Портрет Джеймса Полка в Овальном кабинете Фото: WSJ

Источники WSJ также сообщили, что США продолжают оказывать давление на Панаму в вопросе контроля над Панамским каналом. Власти страны стремятся сохранить суверенитет над водной артерией, однако Трамп, по данным издания, намерен "вернуть канал в состав США". И хотя Белый дом доволен уступками со стороны Панамы, американский президент не скрывает амбиций по усилению влияния Вашингтона в этом регионе.

Ранее британская газета The Guardian написала, что риторика президента Дональда Трампа по Гренландии привела к "шаткому состоянию" между гренландцами, часть которых выступает за независимость, а другая — положительно говорит о преимуществах сотрудничества с Вашингтоном.