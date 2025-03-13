Політика експансії: Трамп може приєднати Гренландію військовим шляхом, — WSJ

З чуток, глава Білого дому виміняв у Конгресу портрет 11-го президента США Джеймса Полка, щоб повісити його в Овальному кабінеті. Полк відомий тим, що у свій єдиний термін на найвищій державній посаді домігся розширення території Штатів майже вдвічі.

Related video

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії до території Сполучених Штатів, не виключаючи при цьому військового втручання. Згідно з джерелами в Білому домі, питання про придбання острова залишається на порядку денному адміністрації, а тиск на Данію продовжує зростати. Про це пише The Wall Street Journal у матеріалі від 13 березня.

За даними видання, представники адміністрації США заявили про готовність обговорювати з Данією збільшення американського військового контингенту на острові та укладення контрактів із гірничодобувними компаніями. Однак сам Трамп "відмовляється виключати військові шляхи придбання Гренландії", що підтверджує серйозність його намірів.

Одне з джерел повідомило, що в Білому домі активно обговорюють можливі механізми, які дадуть змогу Вашингтону роздобути цей стратегічно важливий регіон.

Важливо

Агент Путіна чи друг України? 5 неправильних уявлень про президента США

Автори публікації також помітили одну цікаву деталь, яка свідчить про особливий інтерес Трампа до 11-го президента США Джеймса Полка, за часів якого американська територія значно розширилася за рахунок анексій і воєн. Ходять чутки, що американський президент якось заявив своїм гостям, що "захоплюється Полком, оскільки той отримав багато землі".

Наприкінці лютого глава Білого дому навіть переніс його портрет до Овального кабінету, що стало символічним жестом, який підкреслює його експансіоністські амбіції. Ба більше, цей портрет був буквально виміняний у Конгресу на зображення Томаса Джефферсона, яке раніше висіло в Білому домі.

Портрет Джеймса Полка в Овальному кабінеті Фото: WSJ

Джерела WSJ також повідомили, що США продовжують чинити тиск на Панаму в питанні контролю над Панамським каналом. Влада країни прагне зберегти суверенітет над водною артерією, однак Трамп, за даними видання, має намір "повернути канал до складу США". І хоча Білий дім задоволений поступками з боку Панами, американський президент не приховує амбіцій щодо посилення впливу Вашингтона в цьому регіоні.

Раніше британська газета The Guardian написала, що риторика президента Дональда Трампа щодо Гренландії призвела до "хиткого стану" між гренландцями, частина яких виступає за незалежність, а інша — позитивно говорить про переваги співпраці з Вашингтоном.