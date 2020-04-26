Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы

Последний срок подачи документов — 27 апреля. Сам конкурс должен состояться 28 апреля

Кабинет министров объявил конкурс на главу государственной налоговой службы. Объявление о поиске кандидатов опубликовано на официальном правительственном портале вакансий.

При этом документы принимают с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен состояться уже 28 апреля.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

Требование к кандидатам:

степень высшего образования не ниже магистра,

общий стаж работы не менее семи лет

не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях в сфере налоговой политики

свободное владение государственным языком, а также владение английским или французским языком

Вакансия на должность главы налоговой службы также появилась на сайтах поиска работы, в частности на Work.ua и Rabota.ua.

Кандидатов на пост главы таможенной службы Кабмин пока не ищет.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.