Оппозиция говорит об угрозе легализации российских паспортов, выданных жителям ОРДЛО

Законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета Верховной Рады.

По его словам, законопроект в случае необходимости будет отправлен на доработку.

"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке – такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", – заявил Разумков.

Против вынесения законопроекта на рассмотрение парламента выступили фракции ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В ходе голосования их требование было отклонено.

В частности, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко настаивала на снятии с рассмотрения законопроекта № 2590. По ее мнению, этот законопроект, по сути, "легализует российские паспорта". Юлия Тимошенко также требовала снять вопрос с рассмотрения, потому что "это закончится распадом территории Украины".

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец также отметил, что в законопроекте есть спорные моменты, которые нужно доработать, но также добавил, что без его рассмотрения на заседании парламента принять такое решение невозможно.

По мнению народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Виктории Сюмар, в случае принятия законопроекта №2590 будут узаконены российские паспорта, выданные в непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Об этом она написала на своей странице в Facebook 17 мая.

"Турборежим" в худших проявлениях возвращается. Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство. В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", – написала Сюмар.

Речь идет о предложенных изменениях в статью 19 закона "О гражданстве Украины", которая перечисляет поводы для потери украинского гражданства. Так, планируется из перечня исключить добровольное получение гражданства другого государства.

В то же время законопроектом предлагается упростить получение гражданства Украины представителями украинском диаспоры и иностранцам, которые принимают участие в отражении российской агрессии.

В объяснительной записке к законопроекту №2590 сказано, что он разработан с целью "усовершенствования правого обеспечения регулирования вопросов гражданства, актуализации отдельных его положений и приведения их в соответствие с положениями законодательства". Инициатором документа указан президент Владимир Зеленский.

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