Управитель Межигорьем был назначен в ручном режиме, — бывший сотрудник АРМА

По мнению Резника, ООО "Зручно" не отвечает требованиям к управителю такого комплекса

Министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем в лице врио директора Виталия Сигидина и его зама Владимира Павленко пытаются взять "Межигорье" под личный контроль. Об этом в блоге для издания Цензор.нет пишет бывший начальник управления менеджмента активов АРМА (2018 – 2020 гг) Виталий Резник.



По словам Ризника, Малюська, Сигидин и Павленко в ручном режиме и в обход конкурса назначили управляющей компанией ООО "Зручно", которая не отвечает требованиям к управителю такого комплекса. Подробно схему, как и с кем договаривались чиновники во время выбора управляющей компании освещал Telegram-канал "АРМА: искусство воровать".

"Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента, министр берет дело в свои руки совершенно в другом смысле – в ручном режиме, через одобрение сотрудников ГПУ назначается управительская компания, которая обещает сделать из «Межигорья» курорт", - пишет Ризник.

Ризник подчеркивает, что планы министра и аффилированной к нему компании по трансформации комплекса идут вразрез с законом Украины и закрепленными в нем задачами и целями процедуры управления арестованным имуществом.

"Задачи АРМА не просто управлять имуществом, а, главное, сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить там изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности – "Межигорье" не конфисковано, оно арестовано", - подчеркивает Ризник.

Напомним, АРМА создано в 2015 году, основными задачами агентства является распоряжение арестованным имуществом, а также передача его во временное управление третьим компания с тем, чтобы пока на имущество наложен арест до решения суда то не утратило своей ценности и не были нанесены убытки собственникам.