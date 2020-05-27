Кулеба рассказал о Донбассе, санкциях против РФ и сближении Украины с Азией

По словам Кулебы, курс Украины на ЕС и НАТО остается прежним, но при это президент Зеленский уделяет много внимания развитию отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока

Администрации "Л/ДНР" не будут принимать участия в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, на вопрос журналиста, остается ли в силе позиция Украины по расформированию "Л/ДНР", Кулеба ответил утвердительно.

"Да, конечно. Мы с ними не будем вести разговор, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то где этой оккупационной администрации место? Ответ – нигде", – заявил Кулеба.

Также главу МИД спросили о т.н. "плане Б", который приготовили украинские власти, но Кулеба отказался его комментировать, сославшись на то, что все "дедлайны" устанавливал президент Владимир Зеленский, который сам и может ответить на этот вопрос.

"Мы не хотели бы применять "план Б", мы хотели бы достичь прогресса в "плане А". Но для нас и партнеров очевидно, что без конструктивности РФ достичь этого процесса будет невозможно", – отметил Кулеба.

Прокомментривали в МИД и вопрос сохранения санкций против РФ: поводов для отмены санкционного режима пока что нет.

Касательно внешней политики Украины, то, по словам Кулебы, курс Украины на ЕС и НАТО остается прежним. При этом, президент уделяет много внимания развитию отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока, в частности – в Персидском заливе, уточняет министр.

"Вместе с ними мы можем сделать украину более экономически привлекательной, сможем привлечь инвестиции", – говорит Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кулеба заявлял, что отношения между Украиной и США нуждаются в перезапуске, хотя сейчас они не являются замороженными.

"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка", – говорил министр.