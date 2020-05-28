Кулеба о суррогатном материнстве: "заказчиками" могут оказаться и геи, и насильники

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вновь выступил против суррогатного материнства в Украине, приравняв его к торговле детьми. При этом одним из аргументов против такой практики он назвал то, что среди "заказчиков" могут оказаться гомосексуалисты или насилиники. Об этом он написал на своей странице в Facebook

В посте детский омбудсмен отметил, что после того как он выступил за запрет в Украине суррогатного материнства он получил "кучу сообщений о том, что суррогатное материнство – это возможность, это технологии, которые дают людям шанс". Кулеба обратил внимание на том, что реклама этой услуги умалчивает о том, кто является заказчиком.

"Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", – считает Кулеба.

В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги, мужчина и женщина, состоящие в официальном браке, уточнил Кулеба. По его словам, эту норму пары обходят, заключая фиктивные браки.

"Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие "схемы", чтобы получить ребенка незаконным способом. При этом они нарушают как законодательство Украины, так и законодательство тех стран, куда они вывозят ребенка. И Украина не имеет доступа к достоверной информации о всех лицах, которые пользуются услугами суррогатного материнства. Здесь есть множество манипуляций и нарушений, о которых заявляют и представители посольств иностранных государств в Украине", – добавил омбудсмен.

Омбудсмен также привел пример договора про суррогатное материнство. Кулеба считает, что подписывая его, женщина попадает в "рабство, на которое она соглашается из-за бедности".

"Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия. Согласно договору, суррогатная мать не имеет права на ребенка, которого родила. Она обязуется передать ребенка сразу после родов (пункт 2.4.25) акушерке. А в случае, если родители от него откажутся, она вынуждена отдать ребенка в государственное учреждение", – написал он.

"Коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который по сути покупает дорогой товар – ребенка", – подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба уже высказывался относительно суррогатного материнства в Украине. Он заявлял, что суррогатное материнство в Украине не урегулировано законодательно и нарушает права детей.

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