У Украины может появиться право выйти из Минских соглашений, – замглавы делегации в ТКГ
2020-05-29 11:10:00
При этом, санкции против РФ должны сохраниться, считает депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что у Украины может быть право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия выполняет договоренности недобросовестно.
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
При этом он отметил, что если при таких обстоятельствах украинская сторона покинет переговоры в одностороннем порядке, санкции против РФ должны сохраниться.
"Если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей", – сказал Мережко.
Он признал, что Украине необходимо просчитать все риски выхода из Минска, однако подчеркнул, что по факту Минские договоренности завершились еще в 2015 году.
"Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", – сказал Мережко.
По его словам, Минский процесс "может превратиться в долгоиграющую пластинку", однако заявил, что Украина пока не планирует инициировать "Минск – 3".
"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", – сказал Мережко.
Он также подчеркнул, что в Конституции Украины очень сложно закрепить так называемый особый статус Донбасса.
"Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить", – сказал Мережко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться.