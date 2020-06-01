Кабмин уже израсходовал половину средств из Фонда по борьбе с коронавирусом

Из 65 млрд гривен на сегодня принято решений на 27 млрд на безвозвратной основе

Денежный потенциал созданного для борьбы с коронавирусом Фонда истрачен почти половину. В настоящее время принято решений на 27 млрд гривен.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью РБК-Украина.

Марченко рассказал, что у МВФ имеется вопрос к затраченным на борьбу с коронавирусом средствам. Сам министр считает, что в условиях быстрого проведения закупок не исключены злоупотребления.

"Из 65 млрд гривен на сегодня принято решений на 27 млрд на безвозвратной основе. На поворотной – примерно 1,3 млрд гривен", – рассказал он.

Марченко отметил, что МВФ хотел, чтобы аудит провели четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, но в Минфине предложили Госаудитслужбу, которое подчиняется правительству.

"Мы уже сделали несколько шагов для того, чтобы показать прозрачность. По инициативе Минфина приняли постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев по закупкам фонда под COVID-19. Думаю, мы и дальше будем внедрять такого рода элементы", – добавил он.

Но на данном этапе, по его мнению, это не должно помешать закупке средств защиты. То есть, если аудит потенциально может остановить закупки масок, халатов и тому подобного, то сначала нужно провести закупки, а после начинать аудит.

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