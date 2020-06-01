Зеленский рассказал, что предлагал иностранным лидерам общаться по WhatsApp
"[WhatsApp] быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", – объяснил журналистам президент
Президент Владимир Зеленский предлагал мировым лидерам общаться по WhatsApp, но они не пользуются таким мессенджером. Об этом Зеленский рассказал журналистам УП.
"Я предлагал лидерам разных государств – не буду называть каких – общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", – рассказывает президент.
Но, по словам Зеленского, его предложение не нашло отклика. "Они не пользуются таким", – добавил он.
Также Зеленский рассказал, что его проинформировали о прослушке. "Нам говорили, что нас прослушивают. Но не понимаю, как мы в современном мире может не общаться?", – задается вопросом глава Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2020 года СМИ сообщили, что смартфон главы Amazon Джеффа Безоса якобы был взломан в 2018 году с помощью сообщения в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии.
- А в мае 2019-го в приложении WhatsApp обнаружили шпионскую вредоносную программу, которая следила за пользователями.