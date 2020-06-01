Зеленский: Предлагал Хорошковскому пойти на таможню, но он хотел быть премьером

Президент Владимир Зеленский предлагал бизнесмену Сергею Тигипко разработать стратегию развития Украины и оказывать помощь Кабмину, а бизнесмену Валерию Хорошковскому – "идти на таможну". Об этом Зеленский рассказал в интервью УП.

"Тигипко был одним из тех людей, которому мы действительно предлагали сильную рабочую группу, параллельную нашему Кабмину. Не параллельно Кабмину, а вместе с Кабмином они должны были работать... Открытый офис – делайте стратегию, что вы видите, со своим опытом, что в стране за много лет не строилось – сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательному органу", – рассказывает Зеленский.

И, по словам президента, команда Тигипко ответила: "Мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKіnsey (консалтинговая компания, – ред.). Мы говорим: "Ок, делайте это". Мы об этом говорили с Тигипко, это правда".

Также Зеленский добавил, что была создана рабочая группа, которая "что-то там предлагала Кабмину". "Я не знаю, сколько недель они там работали, но они что-то предлагали. Т.е. мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у Шмыгаля", – говорит президент.

Отдельно глава Украины подчеркнул, что Тигипко не мог быть премьером, ведь он попал под действие закона об очищении власти (люстрацию).

Что касается другого бизнесмена – Валерия Хорошковского – то, по словам Зеленского, ему предлагали "идти на таможню", но тот отказался. "Я думаю, он ждал более серьезной должности, предложения от нас. Премьера он ждал. Ну я ему не предлагал эту должность", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов ранее подтверждал, что на должность премьер-министра вместо Гончарука рассматривались кандидатуры и Хорошсковского, и Тигипко.