На должность премьера претендовали Тигипко и Хорошковский, – первый замглавы ОП

Сергей Трофимов считает, что назначение на пост Дениса Шмыгаля было правильным решением

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов подтвердил информацию, что на должность премьер-министра Украины рассматривались кандидатуры Хорошсковского и Тигипко. Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на его интервью "Украине 24".

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", – сказал Трофимов.

Он также прокомментировал назначение Дениса Шмыгаля, отметив, что, такое решение было правильным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".

"В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", – сказал Трофимов.

Он добавил, что не замечал никакой борьбы между Гончаруком и Зеленским.

"Я не наблюдал за ним (Гончаруком) какого-то непрезидентского вектора", – подытожил Трофимов.

Напомним, накануне снятия с должности премьер-министра Алексея Гончарука СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на его место кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко. Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.