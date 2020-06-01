Зеленский осенью планирует поездку в Беларусь

Президенты двух стран примут участие в третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который пройдет осенью в Гродно

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре осуществить рабочий визит в Беларусь, в рамках которого планируется встреча с президентом Беларуси.

Об это сообщает Офис президента.

Сегодня руководитель президентского офиса Андрей Ермак обсудил предстоящий визит Зеленского с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Визит предварительно запланирован на октябрь, если не помешает пандемия коронавируса.

Президенты двух стран примут участие в третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который пройдет осенью в Гродно.

Как ранее сообщал Фокус: