В КИУ назвали топ-10 депутатов-миллионеров от "Слуги народа"

Половина всех "слуг" в Раде – миллионеры. Всего же нардепы от "СН" задекларировали 1,1 млрд грн

Каждый второй нардеп от фракции "Слуги народа" – миллионер. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные деклараций депутатов.

Всего в Раде 153 "слуг"-миллионеров, говорят в КИУ и напоминают, что всего во фракции состоит 247 нардепов.

В топ-10 депутатов по задекларированным средствам входят:

Олег Воронько – 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн;

Роман Мулик – 24 млн грн ;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Александр Трухин – 21 млн грн;

Давид Арахамия – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

На другом конце списка самых богатых "слуг" – Сергей Колебошин (75 тыс. грн), Елизавета Богуцкая (66 тыс. грн), Орест Саламаха (62 тыс. грн), Юлия Овчинникова (55 тыс. грн) и Анатолий Драбовский (16 тыс. грн).

Всего депутаты от "Слуги народа" задекларировали 1,1 млрд грн (90% из этих средств хранятся в наличном виде).

В КИУ также уточняют, что при составлении списка самых богатых депутатов они учитывали только наличные деньги и деньги на банковских счетах – недвижимость и другие ценные активы не учитывались. Деньги в иностранной валюте при подсчете переводились в гривны.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале июня КИУ сообщал, что 19 "слуг"-миллионеров в апреле из бюджета получили компенсацию за аренду жилья. Всего же компенсацию получили 52 нардепа.