19 депутатов-миллионеров из "Слуги народа" получают компенсацию за аренду жилья, – КИУ

Депутаты получают эту компенсацию на законных основаниях

В апреле компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным их деклараций, 25 депутатов являются миллионерами, сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

Они названы миллионерами потому, что имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных, а также о средствах, находящиеся на счетах в банках.

В списке миллионеров-арендаторов 19 человек входят во фракцию "Слуга народа". Это:

Александр Трухин – задекларировал 21,7 млн грн.

Артем Кунаев – 9,9 млн грн.

Степан Чернявский – 9,6 млн грн.

Павел Якименко – 9,4 млн грн.

Александр Салийчук – 8,6 млн грн.

Евгений Петруняк – 7,0 млн грн.

Алексей Ковалев – 6,9 млн грн.

Федор Вениславский – 6,8 млн грн.

Богдан Торохтий – 6,4 млн грн.

Андрей Костин – 4,8 млн грн.

Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн.

Геннадий Касай – 4,1 млн грн.

Александр Горобец – 2,9 млн грн.

Анна Личман – 2,6 млн грн.

Артем Черноморов – 2,5 млн грн.

Максим Зуев – 2,0 млн грн.

Эдуард Прощук – 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн.

Елена Копанчук – 1,2 млн грн.

С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, можно добавить Максима Бужанского ("Слуга народа"). В его декларации указано, что 332 тыс. долларов он отдал в долг, а 218 тыс. долларов наличными находится в собственности жены.

В ТОП- 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского из "Слуги народа", также вошли Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из "Батькивщины" (9,8 млн грн.).

Напомним, что право на получение компенсации имеют депутаты, у которые нет жилья в Киеве, и место их проживания (регистрации), находится на удалении более 30 км от границ города.

В конце апреля экс-депутат Верховной Рады Александр Черненко (входил во фракцию БПП) признал вину в получении незаконной денежной компенсации за жилье. Об этом он заявил на заседании Высшего антикоррупционного суд. Следствие установило, что Черненко получил 582 тыс.грн компенсации, в то время как у его жены было жилье в Киеве, а сам он проживал недалеко от столицы.

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