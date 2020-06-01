Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду
"Спасибо, Юля!", – пишет в Facebook ляшко в ответ на призыв Тимошенко ко всем украинским силам объединиться и выдвинуть единого кандидата на выборах по 208 округу
"Батькивщина" поддержит лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в Раду по 208 округу в Черниговской области. Об этом Тимошенко сегодня сообщила на брифинге, пишет УП.
"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей", – говорит Тимошенко.
Также Тимошекно добавила, что "Батькивщина" не будем выдвигать своего кандидата на округе.
Ляшко, в свою очередь, поблагодарил Тимошенко за поддержку. "Спасибо, Юля!", – коротко написал он у себя в Facebook.
Довыборы по 208 округу назначены на 25 октября 2020 года.
На прошлой неделе Тимошенко и Ляшко заметили вместе в киевском ресторане "Китайский привет". Фото политиков выложила на своей странице в Facebook политический эксперт Татьяна Лупова.
"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе "Китайский привет". Наверное, передают привет Зеленскому", – написала она.
В 2016 году Ляшко требовал лишить лидера Тимошенко украинского гражданства и называл ее "лисой драной". "Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки, пыталась чужими руками реализовать путинский, кремлевский план по захвату власти", – заявил Ляшко.
Позже Тимошенко на одном из заседаний согласительного совета назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком".
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая нардепа Валерия Давыденко нашли застреленным в Киеве. Депутат был найден в собственном офисе с огнестрельным ранением головы.
- 5 июня глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду на 208 округе, где победил погибший нардеп Валерий Давыденко