Прежде чем присоединиться к миссии Вооруженных сил Канады в Украине они пройдут 14-дневный карантин

В Украину прибыли около 90 военнослужащих девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER. Об этом сообщает пресс-служба командования Вооруженных сил Канады в Украине.

"Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого", – говорится в сообщении.

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Канадские военнослужащие, большинство которых относится к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии, присоединятся к своим 60-ти коллегам, которые уже находятся в Украине.

Отмечается, что сотрудничество Вооруженных сил Канады с силовыми структурами Украины играет важную роль для достижения совместимости с НАТО и усилий украинского государства на пути достижения суверенитета, безопасности и стабильности в непростых условиях.

Прибывшие канадские военнослужащие в настоящее время находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.